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Glades приглашает псковичей за моторным маслом

17.10.2017 16:50 ПЛН, Псков

Октябрь - самое время сделать ТО своей машины перед зимой. Неотъемлемой его частью является замена масла. Интернет-магазин Glades приглашает автомобилистов в свои магазины, чтобы приобрести качественный продукт по выгодной цене. 
 
 
На складах Glades имеется большой ассортимент разных масел - от бюджетного до премиум-класса. Представлены линейки моторных масел Idemitsu, Liqui Moly, Castrol, Motul и многих других брендов, включая эксклюзивные для Пскова. Например, Pentosin. 
 
 
Консультанты интернет-магазина Glades помогут вам сделать выбор качественного масла, которое подойдет именно вашему автомобилю. 
 
 
Подробнее почитать о представленных брендах, а также задать свои вопросы можно в официальной группе Glades ВКонтакте https://vk.com/pskovglades и на сайте Glades.ru
 
Также на сайте можно оформить заказ на масло и получить его в удобном пункте выдачи: 

г. Псков, ул. Вокзальная, 32 и ул. Вокзальная, 20 

Тел.:+7(921) 509-53-26

Тел.:+7 (8112) 606-602

Тел.:+7 (921) 115-01-76

E-mail: auto@glades.ru

Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00

Выходные дни: Воскресенье.

г. Псков, ул.Коммунальная, 68/3

Тел.:+7 (931) 902-25-26

E-mail: auto@glades.ru

Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00

Выходные дни: Воскресенье.

Источник: Псковская Лента Новостей



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