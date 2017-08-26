Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис»Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сети магазинов автозапчастей Glades, представители автосервисов предпочитают покупать автозапчасти с помощью сайта именно...
26.08.2017 10:23 Интернет-магазин Glades призывает псковских автолюбителей и родителей начать учебный год безопасно1
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Glades приглашает псковичей за моторным маслом
17.10.2017 16:50 ПЛН, Псков
Октябрь - самое время сделать ТО своей машины перед зимой. Неотъемлемой его частью является замена масла. Интернет-магазин Glades приглашает автомобилистов в свои магазины, чтобы приобрести качественный продукт по выгодной цене.
На складах Glades имеется большой ассортимент разных масел - от бюджетного до премиум-класса. Представлены линейки моторных масел Idemitsu, Liqui Moly, Castrol, Motul и многих других брендов, включая эксклюзивные для Пскова. Например, Pentosin.
Консультанты интернет-магазина Glades помогут вам сделать выбор качественного масла, которое подойдет именно вашему автомобилю.
Подробнее почитать о представленных брендах, а также задать свои вопросы можно в официальной группе Glades ВКонтакте https://vk.com/pskovglades и на сайте Glades.ru.
Также на сайте можно оформить заказ на масло и получить его в удобном пункте выдачи:
г. Псков, ул. Вокзальная, 32 и ул. Вокзальная, 20
Тел.:+7(921) 509-53-26
Тел.:+7 (8112) 606-602
Тел.:+7 (921) 115-01-76
E-mail: auto@glades.ru
Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00
Выходные дни: Воскресенье.
г. Псков, ул.Коммунальная, 68/3
Тел.:+7 (931) 902-25-26
E-mail: auto@glades.ru
Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00
Выходные дни: Воскресенье.
Источник: Псковская Лента Новостей
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