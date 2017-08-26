Glades приглашает псковичей за моторным маслом

Интернет-магазин Glades приглашает автомобилистов в свои магазины, чтобы приобрести качественный продукт по выгодной цене. Октябрь - самое время сделать ТО своей машины перед зимой. Неотъемлемой его частью является замена масла.приглашает автомобилистов в свои магазины, чтобы приобрести качественный продукт по выгодной цене.

На складах Glades имеется большой ассортимент разных масел - от бюджетного до премиум-класса. Представлены линейки моторных масел Idemitsu, Liqui Moly, Castrol, Motul и многих других брендов, включая эксклюзивные для Пскова. Например, Pentosin.

Консультанты интернет-магазина Glades помогут вам сделать выбор качественного масла, которое подойдет именно вашему автомобилю.

https://vk.com/pskovglades и на сайте Glades.ru. Подробнее почитать о представленных брендах, а также задать свои вопросы можно в официальной группе Glades ВКонтактеи на

Также на сайте можно оформить заказ на масло и получить его в удобном пункте выдачи:

г. Псков, ул. Вокзальная, 32 и ул. Вокзальная, 20 Тел.:+7(921) 509-53-26 Тел.:+7 (8112) 606-602 Тел.:+7 (921) 115-01-76 E-mail: auto@glades.ru Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00 Выходные дни: Воскресенье. г. Псков, ул.Коммунальная, 68/3 Тел.:+7 (931) 902-25-26 E-mail: auto@glades.ru Режим работы: Пн-Пт 10:00-18:00, Сб 10:00-16:00 Выходные дни: Воскресенье.

Источник: Псковская Лента Новостей