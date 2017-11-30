Компания «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством

С Новым 2018 годом и Рождеством поздравляет псковичей сеть интернет-магазинов автозапчастей «Глэдис» и желает клиентам счастья, здоровья, благополучия и стабильности в наступающем году.

«Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы все, что вы загадали на Новый год, исполнилось! Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваш дом. Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий!» - отметили в компании.

Также компания «Глэдис» желает побольше путешествий в наступающем году, а чтобы поездки были безопасными и оставили исключительно приятные впечатления, рекомендует проверить состояние своего автомобиля. Если есть необходимость приобрести запчасти для иномарки, вам поможет сеть интернет-магазинов автозапчастей «Глэдис», находящаяся в Пскове.

«Глэдис» - одна из крупнейших компаний в Пскове, занимающаяся продажей деталей для машин европейских марок. «Глэдис» работает на рынке автозапчастей в Пскове с 1998 года. За 17 лет накоплен большой опыт работы, налажены прямые связи с производителями и поставщиками автозапчастей.

У компании «Глэдис», кроме официальных точек продаж, есть и удобный интернет-магазин, в котором представлен полный ассортимент продукции от ведущих мировых производителей, как для легковых автомобилей, так и для автомобилей коммерческого транспорта. В интернет-магазине «Глэдис» вы найдете детали для любых иномарок по очень привлекательным ценам и самым выгодным скидкам. В интернет-магазине «Глэдис» вы сможете выбрать, заказать и получить любую интересующую вас деталь любым удобным для вас способом. Компания гарантирует клиентам интернет-магазина оперативную доставку выбранных запчастей.

Также в магазинах «Глэдис» имеется огромный выбор запчастей в наличии, что очень удобно для водителей, которые хотят купить запчасти в этот же день.

Интернет-агазины «Глэдис» будут работать 4-5 января с 10.00 до 18.00, 6 января с 10.00 до 16.00, 7 января - выходной, 8 - с 10.00 до 16.00.

Адреса магазинов запчастей для иномарок «Глэдис»:

Псков, ул. Вокзальная, 32, тел.: 8-921-115-01-76 или 606-602.

Псков, ул. Вокзальная, 20, тел. 66-25-24

Псков, ул. Коммунальная, 68 «Балтийский рынок», тел.: 8-931-902-25-26.

Псков, ул. Леона Поземского, 108, тел.: 8-921-509-53-26.

Интернет-магазин: https://glades.ru

Источник: Псковская Лента Новостей