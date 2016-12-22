Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети Пскова в 2017 году сокращены на 13,3%

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» в 2017 году составят 397 млн. 483,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств межбюджетных трансфертов – 296 млн рублей.

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета Пскова на 2017 год, в сравнении с бюджетом текущего года расходы на реализацию муниципальной программы сократились на 13,3%, что обусловлено отсутствием доведенных объемов финансирования за счет средств федеральных субсидий.

Проектом бюджета на подпрограмму «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков»» предусмотрено 391483,2 тыс. рублей или 88,2% от расходов текущего года. В связи с отсутствием средств субсидий из федерального бюджета на строительство дорог по переходящим объектам 2016 года расходы сократятся на 11,8%.

Расходы на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения, включая нанесение разметки, содержание ливневки, запланированы в сумме 265 млн 965,1 тыс. рублей, в том числе средства областных субсидий –228 млн 016,9 тыс. рублей, средства городского бюджета – 37 млн 948,2 тыс. рублей. На содержание искусственных дорожных сооружений - мостов, путепроводов, дамбы - будет выделено 14 млн рублей — на 4 млн больше, чем в текущем году. На содержание светофоров планируется заложить 5 354,6 тыс. рублей, на паспортизацию мостов – 2614,5 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей