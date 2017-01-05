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Почти 100 км федеральных трасс введено в эксплуатацию в 2016 году в Псковской области после ремонта

10.01.2017 10:43 ПЛН, Псков

ФКУ «Севзапуправтодор» Федерального дорожного агентства ввело в эксплуатацию после ремонта в 2016 году порядка 100 км федеральных автомобильных дорог в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, проведенные работы по ремонту позволили привести к нормативу 100% федеральных трасс региона, что значительно повысило уровень безопасности дорожного движения и обеспечило комфортное передвижение по федеральным дорогам.
 
 
Так, в декабре 2016 года после капитального ремонта введены в эксплуатацию участки дороги М-9 «Балтия» от км 440 – км 450 и трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь от км 481 – км 501 общей протяженностью 30 км. При проведении работ были выполнены мероприятия по доведению параметров этих дорог до норматива 2-й категории с ее обустройством и усилением дорожной одежды методом холодной регенерации. Произведено устройство пешеходного ограждения вдоль пешеходных дорожек, установлены дорожные знаки.
 
 
Также в 2016 году завершились работы по восстановлению верхнего слоя покрытия и элементов обустройства на федеральных автомобильных дорогах Псковской области. В октябре текущего года введены  в эксплуатацию отремонтированные участки автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков от км 355 – км 428 и км 475 – км 481 общей протяженностью более 79 км. 
 
 
В 2017 году запланировано проведение работ по ремонту и капитальному ремонту  федеральных автомобильных дорог Псковской области общей протяженностью 155,3 км. В планах работы по усилению конструкции дорожной одежды, исправлению профилей дороги, выполнение работ повышению безопасности дорожного движения - строительство тротуаров и пешеходных дорожек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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