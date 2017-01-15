Госавтоинспекция оштрафовала собственников дорог Пскова почти на 1,4 млн рублей

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности собственников дорог в Пскове за ненадлежащее состояние дорог. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, вынесено 6 постановлений по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

На фото: переулок Машиниста в Пскове

Из них 5 постановлений вынесено в отношении управления городского хозяйства администрации Пскова за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети города. В основу легли жалобы граждан по состоянию ряда дорог в разных частях города, в том числе по улицам Шоссейная, Поземского, Чудская, Алехина и многим другим. Одно из постановлений касается отсутствия разметки на городских улицах. В 3 случаях сумма штрафа составила 150 тысяч рублей, в двух случаях - 300 тыс. рублей.

Еще одно постановление вынесено в отношении ФГКУ «Северо-западное территориальное управление имущественных отношений министерства обороны РФ» по состоянию дорог на улицах Шестака и Достовалова. Сумма штрафа – 300 тыс. рублей.

Также в 2016 году вынесено 4 административных протокола в отношении управления городского хозяйства по статье 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор) в связи с невыполнением ранее выданных предписаний на устранение дорожных недостатков.

Источник: Псковская Лента Новостей