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Первая водопропускная труба установлена на 2-м участке Северного обхода Пскова

18.01.2017 16:09 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по транспорту проинформировал о ходе строительства Северного обхода города Пскова. Как сообщается в группе госкомитета ВКонтакте, на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье до моста через р. Великая сосредоточены основные виды работ.

На объекте строительства выполнена укладка первой спиральновитой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием длинной 39,6 м. Также продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.

На строительной площадке по строительству моста через р. Великая ведутся работы по уширению временной подъездной дороги к технологическим площадкам для сооружения опор №1 и №2 моста, так же выполняются работы по нарезке металлических конструкций под временную эстакаду.

Источник: Псковская Лента Новостей



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