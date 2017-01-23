www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко «Вопрос ГИБДД» Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Предложения ГИБДД Автозапчасти Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Автозапчасти Автозапчасти
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

356,7 млн рублей получит Псковская область в виде субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог

24.01.2017 10:09 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В частности, Псковская область на эти цели получит в виде субсидий 356 млн 760 тыс рублей.

Как отмечается в постановлении, средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31