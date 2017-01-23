356,7 млн рублей получит Псковская область в виде субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8335 млн рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с реализацией мер по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В частности, Псковская область на эти цели получит в виде субсидий 356 млн 760 тыс рублей.

Как отмечается в постановлении, средства предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.

Источник: Псковская Лента Новостей