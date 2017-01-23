www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новости о строительстве объездной дороги Трезвый город Прекрасное далеко Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Дни распродаж проходят в автосалоне «Псков-Лада» Предложения ГИБДД Автозапчасти «Вопрос ГИБДД» Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Вопрос ГИБДД» Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Автозапчасти
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

За счет субсидий Росавтодора в регионах построят и реконструируют свыше 1000 километров дорог

24.01.2017 16:23 ПЛН, Псков

Благодаря федеральным субсидиям и иным межбюджетным трансфертам в 2017 году в регионах будет дополнительно построено и реконструировано более 1000 километров новых дорог.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь ФКУ «Севзапуправтодор» Федерального дорожного агентства Юлия Петриняк, на эти цели Росавтодором выделено 87,7 млрд рублей, которые будут распределены по региональным дорожным фондам до 1 апреля текущего года. Таким образом, региональные дорожники смогут заблаговременно провести конкурсные процедуры и приступить к работам на объектах сразу же при наступлении благоприятных климатических условий.

Данное финансирование из госбюджета выделено с целью экономического и социального развития Дальнего Востока, устойчивого развития сельских территорий, совершенствования дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, по итогам года за счет средств федеральной поддержки планируется построить 720 километров автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности. Также софинансирование из госбюджета позволит завершить строительство крупных и особо важных для социально-экономического развития России объектов общей протяженностью 57 километров,  снять транспортную напряженность и увеличить пропускную способность 28 километров на территории Московского транспортного узла.

Необходимо отметить, что также за счет межбюджетных трансфертов в 2017 году начнется федеральное софинансирование приоритетного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». В проекте участвуют 37 агломераций в 34 регионах Российской Федерации. В дальнейшем оценка реализации будет проводиться по двум основным целевым показателям. Это снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году – на 50%, в 2025 году – на 85%. Кроме того, целью является увеличение доли протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог в 2018 году – не менее 50% и в 2025 году – 85%.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 3 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31