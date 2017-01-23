За счет субсидий Росавтодора в регионах построят и реконструируют свыше 1000 километров дорог

Благодаря федеральным субсидиям и иным межбюджетным трансфертам в 2017 году в регионах будет дополнительно построено и реконструировано более 1000 километров новых дорог.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь ФКУ «Севзапуправтодор» Федерального дорожного агентства Юлия Петриняк, на эти цели Росавтодором выделено 87,7 млрд рублей, которые будут распределены по региональным дорожным фондам до 1 апреля текущего года. Таким образом, региональные дорожники смогут заблаговременно провести конкурсные процедуры и приступить к работам на объектах сразу же при наступлении благоприятных климатических условий.

Данное финансирование из госбюджета выделено с целью экономического и социального развития Дальнего Востока, устойчивого развития сельских территорий, совершенствования дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, по итогам года за счет средств федеральной поддержки планируется построить 720 километров автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности. Также софинансирование из госбюджета позволит завершить строительство крупных и особо важных для социально-экономического развития России объектов общей протяженностью 57 километров, снять транспортную напряженность и увеличить пропускную способность 28 километров на территории Московского транспортного узла.

Необходимо отметить, что также за счет межбюджетных трансфертов в 2017 году начнется федеральное софинансирование приоритетного государственного проекта «Безопасные и качественные дороги». В проекте участвуют 37 агломераций в 34 регионах Российской Федерации. В дальнейшем оценка реализации будет проводиться по двум основным целевым показателям. Это снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году – на 50%, в 2025 году – на 85%. Кроме того, целью является увеличение доли протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог в 2018 году – не менее 50% и в 2025 году – 85%.

Источник: Псковская Лента Новостей