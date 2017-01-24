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В четырех районах Псковской области отремонтируют сельские дороги

24.01.2017 17:52 ПЛН, Псков

В четырех районах Псковской области отремонтируют сельские дороги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее сообщалось, что псковский регион получит в этом году более 356 млн рублей на ремонт сельских дорог. Такая информация содержится в постановлении, опубликованном во вторник, 24 января, на официальном сайте правительства РФ.

По данным Государственного комитета по транспорту, субсидию направят на реконструкцию четырех участков автомобильных дорог общей протяженностью 31 км: Шемякино - Деменино в Порховском районе, Пушкинские Горы - Бирюли с подъездом к дер. Крылово в Пушкиногорском районе, Степанково - Крутовраг в Великолукском районе, Искра - Заклинье в Дновском районе.

В целом на реконструкцию указанных участков дорог требуется 644 млн рублей, 288 млн рублей будет направлено из бюджета Псковской области.

Отметим, что согласно подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановлению, между 54 субъектами РФ распределено более 8 млрд рублей в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 годы. Средства направляются на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, которые идут от сети автодорог до общественно значимых объектов населенных пунктов и к различным объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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