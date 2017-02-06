Улицу Яна Фабрициуса ждет капремонт в 2018 году

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове планируется в 2018 году. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.

По его словам, проект ремонта улицы был составлен давно, поэтому несколько устарел и нуждается в корректировке. «Нужен капремонт всей улицы. Проект есть, в 2017 году планируем его откорректировать. В частности, мы хотим расширить парковочные места, максимально уменьшить количество люков», - пояснил гость студии, добавив, что ремонт улицы Яна Фабрициуса стоит в планах на 2018 год.

Кроме того, уже в этом году власти города планируют сделать развязку улиц Гражданской и Фабрициуса. Проект предусматривает открытие движения с улицы Яна Фабрициуса до Стахановской через Гражданскую. Власти города также прорабатывают варианты ремонта тротуара на улице Гражданской, состояние которого вызывает нарекания у местных жителей. В частности, Алексей Захаров не исключил, что эти работы будут выполнены параллельно с капремонтом улицы Яна Фабрициуса.

Источник: Псковская Лента Новостей