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Привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть призвал губернатор Андрей Турчак
Привести в нормативное состояние улично-дорожную сеть призвал губернатор Псковской области Андрей Турчак дорожный комитет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на проблему состояния дорог в ходе заседания администрации региона указал начальник областного управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов.
Он отметил, что нарекания многих граждан на «ямочность» дорог справедливы. За 2016 год в регионе зарегистрировано 112 ДТП с материальным ущербом. Анатолий Ефимов призвал профильное ведомство администрации области также обратить внимание на качественное и своевременное нанесение дорожной разметки.
Андрей Турчак поинтересовался у дорожного комитета, нет ли пока исков от автомобилистов из-за ненадлежащего состояния улично-дорожной сети. Получив отрицательный ответ, он сказал: «Но они будут, автомобилисты вправе их подавать, и это опять ляжет на нас. Понятно, что ямочным ремонтом не нужно заниматься при -20, но, как только погодные условия позволят, надо привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние».
Источник: Псковская Лента Новостей