Совет фракции «Единая Россия» Псковской гордумы выступил против снятия 20 млн рублей с ремонта дворов

Совет фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы выступил категорически против перераспределения средств бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципалитета. Так, проект решения о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, внесенный администрацией города Пскова на рассмотрение гордумы, предполагает снятие 20 млн рублей с капитального ремонта дворовых территорий и проездов к ним в пользу погашения кредиторской задолженности по содержанию улично-дорожной сети в 2016 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, проект был рассмотрен на профильном комитете гордумы и совещании главы города Пскова по исполнению бюджета, где вопрос вызвал дискуссию. После этого состоялось заседание Совета фракции «Единая Россия», на котором принято решение рекомендовать администрации города изыскать средства на погашение задолженности из других статей бюджета и оставить без изменений средства субсидий на ремонт дворов.

Как сообщил и.п. руководителя фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников, соответствующее письмо будет направлено в адрес администрации муниципалитета. Решение Совета также рассмотрят на заседании фракции «Единая Россия» гордумы Пскова накануне очередной сессии.

Источник: Псковская Лента Новостей