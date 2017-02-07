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Владимир Путин подписал внесенный псковским депутатом федеральный закон об обустройстве автодорог на подъездах к пунктам пропуска

08.02.2017 09:16 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал федеральный закон об обустройстве участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу Российской Федерации, одним из авторов которого был депутат от Псковской области Александр Васильев. Об этом сообщает сайт президента.

Закон вносит изменения в статью 16 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно прежней редакции закона, требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска транспортных средств через Государственную границу устанавливаются законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» такие требования не установлены.

В результате сложилась ситуация, когда владельцы автодорог при проектировании, строительстве и осуществлении их капитального ремонта не учитывают развитие и совершенствование инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска через, технологии пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также возрастание пропускной способности пунктов пропуска.

В условиях ежегодно возрастающих объемов пассажирских и грузовых перевозок в международном направлении, меры для обеспечения надлежащего состояния участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска принимаются несвоевременно. Модернизация системы пунктов пропуска и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на подъездах к пунктам пропуска не синхронизированы.

Регулирование вопроса обустройства участков дорог на подъездах к пунктам пропуска российским законодательством влечет за собой сложную и продолжительную по времени процедуру внесения, в случае необходимости, изменений в установленные Требования.

Согласно новому закону, требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через Государственную границу будут устанавливаться актом правительства РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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