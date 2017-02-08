Светящиеся дороги могут появиться в России

Федеральное дорожное агентство Росавтодор собирается изучить возможность применения на российских дорогах особого дорожного покрытия, способного светиться в темное время суток. Об этом сообщает портал «m24.ru» со ссылкой на пресс-службу этого ведомства. Технология светящихся дорог вроде как не только позволить водителям лучше ориентироваться вечером и ночью, но и поможет сэкономить деньги на освещении улиц.

Принцип работы такого асфальтного покрытия, по большому счету, давно изучен.

Специальный фосфоресцентный раствор, который наносится на дорогу методом распыления, в светлое время суток аккумулирует ультрафиолетовые лучи, а ночью начинает светиться благодаря накопленной солнечной энергии. В Европе подобный светящийся асфальт уже тестируют как на велодорожках, так и на дорогах для автомобилей.

«Технология требует длительного изучения. При Росавтодоре существует Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения, напрямую занимающееся изучением мирового опыта, взаимодействием с представителями научной общественности в области дорожного строительства», - пояснили в Росавтодоре. При этом отмечается, что появление светящихся дорог - вопрос неблизкого будущего.



Правда, некоторые общественники сомневаются в том, что в российских условиях покрытие будет долговечным. По мнению координатора общества «Синие ведерки»

Петра Шкуматова, под снегом и грязью раствор просто не будет светиться, а также подвергнется быстрому истиранию.

Источник: Псковская Лента Новостей