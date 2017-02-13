ОНФ запускает проект «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог»

Народный фронт усиливает работу по улучшению качества дорог и обеспечению участия граждан в формировании дорожной политики. Активисты запускают новые интерактивные инструменты по борьбе с «убитыми» дорогами, с помощью которых каждый неравнодушный житель сможет принять участие в решении проблем с дорогами в своем городе, сообщает пресс-служба ОНФ.

Сегодня в ТАСС состоялся запуск работы сайта www.dorogi-onf.ru, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 гг. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах, и таким образом, повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проект призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.

«Из-за того, что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», - заявил Васильев.

Сайт стал очередным инструментом работы общественников, направленной на обеспечение ремонта дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Активисты Народного фронта с 2014 г. занимаются проблемами, связанными с ненадлежащим качеством дорог, в том числе осуществляя общественный контроль за состоянием гарантийных дорог, эффективностью расходования средств, выделяемых на строительство, ремонтом и содержанием дорог, законопроектной деятельностью в области дорожного строительства, а также совершенствованием нормативных требований к строительству дорог, подготовительным и проектным работам.

«На сайте www.dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать, какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию», - объяснил эксперт проекта Дмитрий Цопов.

По словам эксперта проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Елены Крыловой данный проект станет хорошим помощником для тех, кто хочет проявлять свою гражданскую активность, но не знает, с чего начать. «И наш сайт, и наше приложение, которое мы запустим в ближайшее время, станут стартом для тех граждан, которые хотят проявлять свою инициативу», - сказала Крылова.

С помощью мобильного приложения, которое планируется запустить в продолжение работы проекта, можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты (яма, люк, разметка, светофор, знак, нарушение технологии ремонта). Информация о поступивших фактах в полуавтоматическом режиме будет оперативно отправляться в дорожные ведомства регионов.

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Александр Васильев напомнил, что ОНФ регулярно проводит всероссийские дорожные инспекции по оценке состояния дорог в различных регионах страны, мониторинги по оценке проведения ремонтных работ и изменению ситуации по выявленным активистами нарушениям. Он отметил, что до конца осени активисты Общероссийского народного фронта посетят с проверкой дорог все регионы России.

«В этом году мы посетим больше городов, чем посетили в прошлом году. По результатам рейдов мы отправляли органам власти запросы по поводу того, что они будут делать с проблемными дорогами, и нам приходили разные ответы. В этом году мы посмотрим, что произошло, и есть ли изменения», – сказал Васильев.

В конце марта участники инспекции ОНФ «Оценим качество дорог» проверят дороги в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в апреле будут проинспектированы транспортные магистрали Центрального федерального округа, в мае-июне – Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. До сентября общественники планируют приняться за проверку дорог дальневосточных городов, сообщил Васильев.

Источник: Псковская Лента Новостей