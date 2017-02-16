ОНФ соберет предложения по проблеме ремонта дорог в неблагоприятных погодных условиях

Создать рабочую группу по сбору предложений для решения проблем дорожной отрасли – с таким предложением выступили участники круглого стола Народного фронта, посвященного теме ремонта дорог при неблагоприятных погодных условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, часть предложений была озвучена в рамках мероприятия, в Народном фронте призвали экспертов присоединиться к процессу выработки решений, которые впоследствии могут стать законодательными инициативами.

Руководитель проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Центрального штаба ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев отметил, что проблема проведения ремонта дорог при неблагоприятных погодных условиях имеет широкий общественный резонанс. «Мы проверили в конце октября 2016 г. закупки на выполнение работ по дорожному ремонту и строительству, опубликованные заказчиками из 97 городов. Выяснилось, что закупки в 35 городах имеют поздние сроки выполнения работ и приходятся на конец октября, ноябрь, декабрь. Общая сумма таких контрактов составила почти 972 млн руб.», – рассказал эксперт ОНФ.

Член Центрального штаба Народного фронта, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Наталья Костенко добавила, что важно не только на законодательном уровне обеспечить механизм улучшения ситуации с ремонтом и строительством дорог, но и рассказать гражданам, что делать в случае, если они столкнулись со случаями очевидных нарушений: куда обращаться, как повлиять на решение проблем.

В рамках мероприятия были озвучены предложения по решению проблем, связанных с дорожной отраслью – в том числе, проблемы ремонта дорог в осенне-зимний период. О том, что необходимо актуализировать нормативные документы, регулирующие технологии работ, и задействовать лучшие практики зарубежного опыта – например, Канады, которая находится в схожих с Россией климатических условиях, рассказал советник генерального директора Федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Олег Красиков. Эксперт также предложил доработать требования к участникам при проведении закупок на выполнение работ по строительству и ремонту дорог.

«Тендер должен быть комплексно подготовлен: там должны быть прописаны реальные сроки, все условия, объем работ, а также зависимость от погодных условий. Имею в виду, что должно быть оговорено, что в случае неблагоприятных погодных условий есть возможность продления сроков. Кроме этого, надо снять с заказчика необходимость освоить все деньги, так как он боится, что на следующий год не дадут необходимый объем денег», – отметил Красиков.

Участники встречи также отметили, что введение гарантийных сроков на региональном и муниципальном уровнях позволит повысить качество выполняемых работ в сфере дорожного строительства и будет способствовать поддержанию дорог регионального и местного значения в удовлетворительном состоянии. Такая практика хорошо зарекомендовала себя на трассах федерального назначения, в то время как мониторинг активистов ОНФ сайта госзакупок показал, что на региональные и муниципальные дороги гарантийные сроки устанавливаются на усмотрение заказчика и могут вовсе отсутствовать.

Эксперты ОНФ подняли вопрос необходимости регулирования рынка подрядных организаций. В этом, по их мнению, может помочь составление рейтинга подрядных организаций. Присутствовавший на мероприятии первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих подчеркнул, что на рынке должны работать квалифицированные подрядчики. «Любой подрядчик хочет участвовать в большем количестве конкурсов, хочет их выигрывать, хочет выполнять работы. Давайте дадим добросовестным и надежным подрядчикам эту возможность. Давайте по итогам выполнения работы оценивать организацию, а привлекать к оценке, в том числе, общественные организации. На мой взгляд, последовательное выращивание таких подрядных организаций может дать нам эффект с точки зрения качества работ», - подчеркнул Евгений Дитрих.

Еще одним шагом на пути решения рассматриваемой проблемы могли бы стать снятие дополнительных административных барьеров и урегулирование процедур в распределении и доведении межбюджетных трансфертов на дорожное строительство. Так, одной из причин проведения дорожных работ в осенне-зимние месяцы и минусовые температуры становится позднее поступление субсидий в регионы из федерального бюджета, а затем уже недостаточно оперативное доведение средств до конечного заказчика. Даже если средства поступают в июле, примерно два месяца уходит на проведение конкурсных процедур, и в итоге дорожники ремонтируют улицы в дождь и снег.

Кроме этого, необходимо актуализировать нормативно-техническую документацию с учетом развития технических средств укладки дорожных покрытий, современных строительных материалов и усовершенствования технологии производства работ, дополнив ГОСТы, СНиПы, постановления и другие нормативно-правовые акты соответствующими пунктами, в том числе, в части включения требований к производству работ при различных погодных условиях.

В ходе обсуждения эксперты ОНФ сошлись во мнении о необходимости создать карты планового ремонта дорог и обеспечить максимально возможную открытость информации, связанной с производством ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети в целях усиления общественного контроля за состоянием дорог. «Народный фронт призывает подключиться к работе экспертов, общественность и всех неравнодушных граждан. Мы также учтем лучшие практики проведения дорожных работ в регионах. В самое ближайшее время мы займемся обобщением всех поступивших предложений и рассчитываем после этого направить их в правительство РФ», – резюмировал Александр Васильев.

Источник: Псковская Лента Новостей