Жители деревни Ясски в Дедовичском районе заняли дорожный проезд

Жители деревни Ясски в Дедовичском районе заняли дорожный проезд. Об этом сообщила районная газета «Коммуна».

Как сообщили газете жители д. Ясски, по центральной улице в д. Ясски владельцы близлежащих домов заставляют и перекрывают пешеходную дорогу различным металлоломом, машинами, клумбами.

«Тем самым, граждане показывают неуважение к другим жителям деревни. Ведь заставленную дорогу нельзя расчистить от снега и людям приходится выходить на проезжую часть, чтобы сходить в ближайший магазин. А если вдруг случится на улице пожар? Тогда пожарным машинам или, например, скорой помощи будет не подъехать к нужному дому. Жители не имеют права захламлять и занимать не свой участок, всё должно находится на их территории, и не мешать другим гражданам», - говорится в обращении.

Как сообщила глава сельского поселения «Шелонская волость» Елена Николаева, сотрудниками Администрации поселения с гражданами, создающими препятствия в пользовании дорожным проездом в д. Ясски, проведены беседы о необходимости соблюдения действующих правил пожарной безопасности. Им было указано на необходимость освобождения дорожного проезда от захламлений своим имуществом.

Полученные от Администрации поселения замечания граждане обязались устранить в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей