www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Ограничения движения на масленицу Patron - товарная марка, которой можно доверять При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах При попытке скрыться врезался в забор При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Жители деревни Ясски в Дедовичском районе заняли дорожный проезд

18.02.2017 08:56 ПЛН, Псков

Жители деревни Ясски в Дедовичском районе заняли дорожный проезд. Об этом сообщила районная газета «Коммуна».

Как сообщили газете жители д. Ясски, по центральной улице в д. Ясски владельцы близлежащих домов заставляют и перекрывают пешеходную дорогу различным металлоломом, машинами, клумбами.

«Тем самым, граждане показывают неуважение к другим жителям деревни. Ведь заставленную дорогу нельзя расчистить от снега и людям приходится выходить на проезжую часть, чтобы сходить в ближайший магазин. А если вдруг случится на улице пожар? Тогда пожарным машинам или, например, скорой помощи будет не подъехать к нужному дому. Жители не имеют права захламлять и занимать не свой участок, всё должно находится на их территории, и не мешать другим гражданам», - говорится в обращении.

Как сообщила глава сельского поселения «Шелонская волость» Елена Николаева, сотрудниками Администрации поселения с гражданами, создающими препятствия в пользовании дорожным проездом в д. Ясски, проведены беседы о необходимости соблюдения действующих правил пожарной безопасности. Им было указано на необходимость освобождения дорожного проезда от захламлений своим имуществом.

Полученные от Администрации поселения замечания граждане обязались устранить в ближайшее время.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28