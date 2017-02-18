Улицы Советской Армии и Шестака стали лидерами «Карты убитых дорог» в Пскове

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области приступили к реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в рамках проекта создана интерактивная карта, с помощью которой любой гражданин может самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества. За первые дни на интерактивную карту псковичи нанесли более 50 проблемных участков.

Лидерами рейтинга на интерактивной Карте убитых дорог в Пскове в настоящее время стали улица Советской Армии и улица Шестака. Дорога по улице Советской Армии уже много лет разбита, а она ведет на федеральную трассу. На улице Шестака дорога вся в ямах и выбоинах, по ней невозможно ни проехать, ни пройти.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» нацелен на выявление дорог, требующих первоочередного ремонта, а также на участие граждан в формировании дорожной политики в регионе. На сайте dorogi-onf.ru любой гражданин может отметить дорогу или ее участок в своем населенном пункте, загрузить фотографии и описать проблему. Пользователи могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт.

«Критерии выбора властями дорог для проведения ремонта не понятны гражданам. В региональное отделение Народного фронта регулярно поступают вопросы в этой сфере. При этом граждан волнует, почему одни дороги не ремонтируются годами, а другие латают периодически. У псковичей появилась возможность присоединиться к проекту и обозначить участки дорог в регионе, которые требуют ремонта, а также отметить участки дорог, требующих корректировки дорожной разметки и дополнительной установки знаков. Собранные данные, получившие наибольший рейтинг, мы направим в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта. Мы призываем псковичей активно наполнять «Карту убитых дорог», - отметил член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Социальная справедливость» и центры общественного мониторинга.

Источник: Псковская Лента Новостей