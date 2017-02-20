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Коммунальные службы Пскова усилят противогололедную обработку в связи с устоявшейся погодой

20.02.2017 18:25 ПЛН, Псков

Коммунальные службы Пскова усилят противогололедную обработку улично-дорожной сети (УДС) и подведомственных тротуарных и прогулочных зон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления со ссылкой на управление городского хозяйства администрации города Пскова, наибольший упор будет сделан на дороги 3-4 категории (частный сектор): «Сегодняшний мониторинг УДС, а также обращений от граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова (055) показал, что нареканий к противогололедной обработке магистралей и улиц города, а также тротуаров вдоль них (1-2 категории), практически нет».

В УГХ отметили, что при частых переходах через ноль температуры атмосферного воздуха, а также выпадении осадков в виде мокрого снега и дождя, усиление противогололедной обработки для коммунальщиков является стандартной процедурой. Накануне в управляющие организации города были направлены рекомендации об усилении мониторинга и обработки песко-соляной смесью дворовых территорий, аналогичные рекомендации получили подрядные организации, отвечающие за обслуживание УДС по муниципальным контрактам.

Как подчеркнули в УГХ, коммунальщикам также рекомендовано учитывать фактор дождя: при сильном выпадении осадков песко-соляная смесь смывается с покрытия, что требует повторной обработки поверхности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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