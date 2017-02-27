По обращению общественных советников к главе Великих Лук проведен ремонт дороги

Общественные советники главы Великих Лук Николая Козловского активно взялись за свою работу. Уже есть, пусть и небольшой, успешный опыт решения проблемы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Так, общественный советник главы города Людмила Морозова и жители улицы Запрудной Валерий Григорьев и Татьяна Малахова обратились к главе города и своему депутату Игорю Павлюку по поводу печального состояния дороги, которая идет в сторону таможни. Все подробности этой проблемы они рассказали в приемной на ул. Некрасова, 10.

Отреагировали на заявление быстро - уже через пару дней на дорогу вышла техника. Сотрудники МУП «ДСУ» провели грейдеровку, сделали отсыпку дороги и посыпали скользкую улицу песко­соляной смесью. Кроме этого, убрали камни, которые мешали как проезду легковых машин, так и проходу детей. Конечно, эта проведенная работа на дороге - сезонная, ее более основательный ремонт будет включен в план весенне­летних работ.

«Так что великолучане включились в процесс благоустройства не только своего двора, но и города. А когда жители, депутаты и власть в одной связке, то можно решить многие вопросы своевременно и качественно», - сообщили в приемной.

Напомним, что на данный момент Николаем Козловским вручены 152 официальных удостоверения общественных советников.

Источник: Псковская Лента Новостей