Народный фронт за две недели получил сообщения о 1706 участках дорог, требующих ремонта

За две недели, прошедшие с момента начала работы сайта проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», к нему присоединилось более 8500 пользователей, рассказавших о 1706 участках дорог, требующих ремонта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Александр Васильев, уже появились и первые результаты: в Волгограде объявлен конкурс на ремонт дороги из народного рейтинга, а в Великом Новгороде вышло поручение мэра провести ямочный ремонт на дорогах, добавленных на карту активными пользователями сайта.

В Волгограде объявлен конкурс на ремонт улицы Кубинской, соединяющей Первую и Вторую Продольные магистрали в Краснооктябрьском районе города. В Великом Новгороде чиновникам по указанию градоначальника предстоит устранить на дорогах дефекты, которые появились в последний зимний месяц.

За две недели работы на сайте зарегистрировались 8565 пользователей, из них 7279 приняли активное участие в работе проекта, разместив информацию о 1706 участках дорог. Около 1500 участков (или свыше 3000 км дорог) уже прошли модерацию. Всего сайт посетили более 60 тыс. уникальных пользователей.

«Наша цель – дать возможность людям принять участие в изменении дорожной политики в регионах. Стоит отметить, что в первые полторы недели 60% отмеченных пользователями участков, составляли дороги в сельской местности, соединяющие деревни, села и даже хутора, 20% – городские дороги, 20% – дороги регионального значения. За последние 3-4 дня ситуация поменялась: 60% наносимых на карту дорог находятся в городах, 30% - это сельские дороги, 10% - дороги регионального значения», – отметил Александр Васильев.

Говоря о планах на будущее, он рассказал, что в начале марта в рамках проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» заработает система накопления специальных баллов. Баллы будут начисляться в зависимости от количества добавленных дорог, голосов, комментариев.

В марте на сайт также будет добавлена информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях (административных центрах субъектов РФ, а также крупных районных центрах), которая уже поступает в ответ на ранее отправленные запросы. В Народном фронте отмечают, что это позволит соотнести планы администраций с пожеланиями граждан. На начало весны запланировано продвижение проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во время дорожных инспекций ОНФ по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В рамках проекта эксперты Народного фронта начали сотрудничество с телеканалом «Россия 24». Спецпроект «Маршрут построен» будет проходить в формате автопробега с присвоением рейтинга городам. Первый этап проекта – с 11 по 21 марта – состоится в Южном федеральном округе. Следующий – в апреле – по Центральному федеральному округу.

«За основу составления рейтинга будет взято состояние гарантийных участков дорог, а также дорог, которые считаются лучшими, по мнению чиновников. Мы также будем учитывать мнение зрителей телеканала «Россия 24» и «Мобильного репортера». Они определят худшую и лучшую дорогу, основываясь на данных «народного рейтинга» проекта ОНФ. Кроме того, будет проверено большое количество улиц – по итогам мониторинга их отметят на карте разными цветами в соответствии с их состоянием. Это позволит экспертам и активистам контролировать состояние дорог и оперативно реагировать на изменения», – добавил Васильев.

Источник: Псковская Лента Новостей