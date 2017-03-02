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Члены псковского Молодежного парламента примут участие в международном автопробеге «За дружбу»

03.03.2017 13:45 ПЛН, Псков

Международный автопробег «За дружбу» с участием членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов состоится в 2017 году. Об этом рассказал председатель парламента Денис Матвеев на заседании Молодежного парламента 3 марта, выступая с отчетом о работе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автопробег «За дружбу» объединит Псковскую область, Белоруссию, Польшу и Германию. По окончанию автопробега псковичи-участники присоединятся к немецкому автопробегу и вернутся обратно.

Денис Матвеев также подробно рассказал о многосторонней деятельности молодежного парламента. Среди них организация в проведении всероссийского теста по истории России, помощь детским домам, встречи с представителями органов власти по проблемным вопросам, общие акции, взаимодействие с молодыми парламентариями из регионов на федеральном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей



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