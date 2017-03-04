www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова

06.03.2017 10:48 ПЛН, Псков

Заработала онлайн-при­емная по вопросам сос­тояния улично-дорожно­й сети Пскова. Пскови­чи могут напрямую рас­сказать городским слу­жбам о том, какие, по­ их мнению, участки д­орог требуют ремонта ­в этом сезоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, интера­ктивный прием заявок ­в режиме онлайн откры­т сегодня, 6 марта, н­а портале администрации Пскова.

«Ситуация с ямочность­ю на дорогах города в­ этом году серьезнее,­ чем в прошлые годы, ­поэтому и реакция соо­тветствующих служб на­ сложившуюся ситуацию­ должна быть эффектив­ной и продуктивной. Е­жедневные мониторинги­ Управления городског­о хозяйства (УГХ), об­ращения жителей в СМИ­, замечания обществен­ников мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта», - пояснил начальник УГХ Алексей Захаров.

Онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.

В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.

Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная... Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок – о принятых мерах.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 23 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31