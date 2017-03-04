«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в ПсковеГосударственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте. 10 ноября 2016...36
Заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова
Заработала онлайн-приемная по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова. Псковичи могут напрямую рассказать городским службам о том, какие, по их мнению, участки дорог требуют ремонта в этом сезоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, интерактивный прием заявок в режиме онлайн открыт сегодня, 6 марта, на портале администрации Пскова.
«Ситуация с ямочностью на дорогах города в этом году серьезнее, чем в прошлые годы, поэтому и реакция соответствующих служб на сложившуюся ситуацию должна быть эффективной и продуктивной. Ежедневные мониторинги Управления городского хозяйства (УГХ), обращения жителей в СМИ, замечания общественников мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта», - пояснил начальник УГХ Алексей Захаров.
Онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.
В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.
Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная... Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок – о принятых мерах.
Источник: Псковская Лента Новостей