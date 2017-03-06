www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Еще одним ресурсом по мониторингу состояния дорог смогут пользоваться псковичи

07.03.2017 13:09 ПЛН, Псков

Псковичи смогут пользоваться еще одним ресурсом для мониторинга ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее постановление на заседании администрации Псковской области 7 марта представил заместитель Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Он пояснил, что в соответствии с постановлением правительства РФ «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения» будет создан специализированный сайт. Информацию о состоянии улично-дорожной сети там смогут предоставлять сами участники дорожного движения, организации и иные заинтересованные лица.

По словам Игоря Сильченкова, комитет по транспорту будет мониторить информацию, поступающую на сайт, и своевременно на нее реагировать.

Губернатор региона Андрей Турчак поинтересовался, как соотносится данный ресурс с «картой убитых дорог» ОНФ. Докладчик пояснил, что это отдельный сайт, так как федеральные органы считают мониторинг ситуации на российских дорогах недостаточным.

«Мы должны понимать, что у нас три инструмента - сайт турчак.ру, сайт Минстранса и отдельно ресурс ОНФ. Надо подумать, каким образом сделать наложение», - обратился к комитету по транспорту и управлению внутренней политики администрации области губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31