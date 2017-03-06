Еще одним ресурсом по мониторингу состояния дорог смогут пользоваться псковичи

Псковичи смогут пользоваться еще одним ресурсом для мониторинга ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее постановление на заседании администрации Псковской области 7 марта представил заместитель Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Он пояснил, что в соответствии с постановлением правительства РФ «О Порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения» будет создан специализированный сайт. Информацию о состоянии улично-дорожной сети там смогут предоставлять сами участники дорожного движения, организации и иные заинтересованные лица.

По словам Игоря Сильченкова, комитет по транспорту будет мониторить информацию, поступающую на сайт, и своевременно на нее реагировать.

Губернатор региона Андрей Турчак поинтересовался, как соотносится данный ресурс с «картой убитых дорог» ОНФ. Докладчик пояснил, что это отдельный сайт, так как федеральные органы считают мониторинг ситуации на российских дорогах недостаточным.

«Мы должны понимать, что у нас три инструмента - сайт турчак.ру, сайт Минстранса и отдельно ресурс ОНФ. Надо подумать, каким образом сделать наложение», - обратился к комитету по транспорту и управлению внутренней политики администрации области губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей