Автомобилисты Великих Лук предлагают городским властям возле критических ям расставить конусы либо знаки «Осторожно! Яма!»

Под петицией «Требуем ремонта дорог в городе Великие Луки» за 4 дня набралось более 1600 подписей. Ее написали возмущенные состоянием дорог в городе автомобилисты - основатели сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Dorogi.net Великие Луки».

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей автор петиции, один из основателей группы «Dorogi.net Великие Луки» Станислав Осовский, создать сообщество подтолкнул случай, который с ним произошел недавно. Станислав въехал в яму и повредил автомобиль, ремонт обошелся ему в кругленькую сумму. Яму эту дорожники заделали быстро. Однако это не решило существующую в городе проблему.

«Решение о создании группы возникло буквально в один день, - сообщил Станислав Осовский. - Конечно, и раньше были возмущения по поводу качества дорожного покрытия на улицах и во дворах нашего города, но решительные действия начались после того, как я сам попал в ДТП из-за ненадлежащего качества дорожного покрытия. Такие аварии в Великих Луках случаются ежедневно, поэтому неудивительно, что столько людей поддержало нашу идею и подписало петицию. Ведь на самом деле дальше тянуть уже некуда, состояние дорог ухудшается с каждым днем. Это ставит под угрозу безопасность на дорогах не только автомобилистов, но и пешеходов. Хотим, чтобы дороги в городе были в надлежащем состоянии, чтобы по ним было безопасно ездить».

На сегодняшний день в сообществе «Dorogi.net Великие Луки», созданном неделю назад, состоит около 850 участников. Они активно обсуждают наболевшую тему, делятся фотографиями разбитых участков дорог в городе.

Петиция – это не только способ еще раз напомнить о существующей в городе проблеме, но и поиск путей ее решения. По мнению великолучанина, решение проблемы заключается в том, чтобы снять старое дорожное полотно и положить новое. «Если просто заделывать существующие ямы, то буквально через пару месяцев они снова появятся, но уже большего размера, – говорит он. – Самая главная проблема – это даже не качество асфальта, а отсутствие нормального отвода влаги с дороги. По этой причине и асфальт сыпется как песок».

Как отмечает автор петиции, в городе насчитывается порядка 50 критических ям. И, чтобы с горожанами не повторилась ситуация, в которую попал сам Станислав, он предлагает расставить конусы рядом с этими ямами. «Один такой конус может спасти великолучан от многих хлопот. С удовольствием за один вечер весь город обставим конусами, как раз по ним все и узнают, где есть проблемные места. Главное, чтобы нам выдали конусы, – говорит молодой человек. – Ведь можно въехать в яму и по инерции протаранить пешеходный переход, а может и вовсе колесо отлететь».

Также Станислав в качестве второго варианта предлагает около глубоких ям поставить дорожный знак «Осторожно! Яма!», чтобы в темное время суток водители могли обратить внимание на ямы и своевременно их объехать. «Это, на мой взгляд, хороший вариант выхода из ситуации, пока на этих участках дороги не будет сделан ремонт», – поясняет молодой человек.

Кроме того, он предлагает внедрить практику общественного контроля за процессом ремонта дорог и дворовых территорий в городе. Сначала с горожанами выявить самые разбитые участки дорог и именно с них начать ремонт. «Тогда общественность будет видеть и знать план работ. Нам будет легче контролировать количество, а, самое главное, качество выполняемых работ. Мы, автомобилисты, всегда будем рады приехать на объект до, во время и после ремонта. Можем также о ходе выполнения работ сообщать великолучанам», – отмечает Станислав Осовский и добавляет, что в ответ на предпринятые меры автомобилистами ожидают улучшения качества дорог на улицах и во дворах в городе, чтобы с наступлением весны асфальт не растаял вместе со снегом.

Источник: Псковская Лента Новостей