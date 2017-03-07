За сутки работы онлайн-приемной по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступило 16 обращений

За первые сутки работы онлайн-приемной по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступило 16 обращений. Как рассказали в Управлении городского хозяйства, псковичи прислали информацию об участках дорог на улицах: Л.Толстого, Индустриальной, Госпитальной, Алмазной, Достовалова, Советской и других. Как сообщает пресс-служба органов местного самоуправления, каждое обращение рассмотрено и направлено в работу.

В УГХ отметили, что на улицах первой категории (с автобусным движением) на ликвидацию аварийной ямочности с учетом погодных условий подрядчикам отводится один день, на остальных - до пяти дней.

Напомним, обращения принимаются на портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке.

Источник: Псковская Лента Новостей