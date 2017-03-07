«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в ПсковеГосударственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте. 10 ноября 2016...36
После тряски на ужасной дороге уже не хочется учить и учиться – обращение на turchak.ru
08.03.2017 18:57 ПЛН, Псков
Губернатору Андрею Турчаку пожаловались на ужасную дорогу «Псков-Мелётово». Обращение опубликовано на сайте turchak.ru 8 марта.
«Каждый день мы с детьми едем с Горы Каменки в Карамышевскую школу 34 км.,туда и обратно. После тряски на ужасной дороге, уже не хочется учить и учиться. Сколько же ещё лет будут латать дорогу кусками? Да и стыдно за державу, когда едут паломники и зачастую иностранные гости в Мелётовский храм или Никандрову пустынь по таким вот ухабам», - говорится в обращении.
«Хотя каждый год мы слышим обещания, что дорога стоит в плане на ремонт. Правда, заасфальтировали где-то 800 метров в 2016 г. Пожалуйста помогите!», - написала автор обращения.,
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати