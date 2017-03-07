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После тряски на ужасной дороге уже не хочется учить и учиться – обращение на turchak.ru

08.03.2017 18:57 ПЛН, Псков

Губернатору Андрею Турчаку пожаловались на ужасную дорогу «Псков-Мелётово». Обращение опубликовано на сайте turchak.ru 8 марта.

«Каждый день мы с детьми едем с Горы Каменки  в Карамышевскую школу 34 км.,туда и обратно. После тряски на ужасной дороге, уже не хочется учить и учиться. Сколько же ещё лет будут латать дорогу кусками? Да и стыдно за державу, когда едут паломники и зачастую иностранные гости в Мелётовский храм или Никандрову пустынь по таким вот  ухабам», - говорится в обращении.

«Хотя каждый год мы слышим обещания, что дорога стоит в плане на ремонт. Правда,  заасфальтировали где-то 800 метров в 2016 г. Пожалуйста помогите!», - написала автор обращения.,

Источник: Псковская Лента Новостей



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