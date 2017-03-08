По факту ненадлежащего состояния дорог в Пскове в отношении собственника возбуждено административное производство

По факту ненадлежащего состояния дорог в отношении администрации Пскова полицией возбуждено административное производство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 марта сообщил начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт.

По его словам, ГИБДД сейчас уделяет пристальное внимание приведению улично-дорожной сети в городе Пскове в соответствии с требованием ГОСТа. Так, в отношение собственника улично-дорожной сети - муниципалитета - возбуждено административное производство по факту ненадлежащего содержания дорог. Материалы по факту расследования будут направлены в суд.

Так, в минувшем году за аналогичные нарушения были привлечены к строгой административной ответственности более 20 должностных лиц.

В целом за 2016 года на территории Пскова было зафиксировано 345 ДТП, снижение составило 20%. Погибли 7 человек (-50%). 449 человек получили ранения (-18%). 33 ДТП совершены пьяными водителями (-18%). С 2011 года в Пскове наблюдается ежегодно тенденция снижения аварийности на дорогах.

Пристальное внимание со стороны ГИБДД сейчас уделено перевозке групп детей.

Источник: Псковская Лента Новостей