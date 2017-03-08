www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Прекрасное далеко Трезвый город Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Прекрасное далеко Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис»
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

По факту ненадлежащего состояния дорог в Пскове в отношении собственника возбуждено административное производство

09.03.2017 12:17 ПЛН, Псков

По факту ненадлежащего состояния дорог в отношении администрации Пскова полицией возбуждено административное производство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 марта сообщил начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт. 
 
По его словам, ГИБДД сейчас уделяет пристальное внимание приведению улично-дорожной сети в городе Пскове в соответствии с требованием ГОСТа. Так, в отношение собственника улично-дорожной сети - муниципалитета - возбуждено административное производство по факту ненадлежащего содержания дорог. Материалы по факту расследования будут направлены в суд. 
 
Так, в минувшем году за аналогичные нарушения были привлечены к строгой административной ответственности более 20 должностных лиц.
 
В целом за 2016 года на территории Пскова было зафиксировано 345 ДТП, снижение составило 20%. Погибли 7 человек (-50%). 449 человек получили ранения (-18%). 33 ДТП совершены пьяными водителями (-18%).  С 2011 года в Пскове наблюдается ежегодно тенденция снижения аварийности на дорогах. 
 
Пристальное внимание со стороны ГИБДД сейчас уделено перевозке групп детей.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31