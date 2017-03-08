www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Прекрасное далеко Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Коды регионов на автономерах Трезвый город Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

На гарантийном обслуживании подрядчиков в Пскове находится 19 км дорог

09.03.2017 12:30 ПЛН, Псков

В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков находится 19 км дорог, капитально отремонтированных в период с 2013 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, специалисты Управления городского хозяйства ведут регулярный мониторинг состояния отремонтированных участков, выявленные замечания направляются исполнителям работ.

Так, в ходе последнего осмотра было обнаружено нарушение продольного шва на участке улицы Красноармейской от Петровской до М.Горького, аналогичная ситуация на сопряжении улицы Балтийской и Рижского проспекта. В срок до 1 апреля подрядчику поставлена задача устранить ямочность на улице О.Кошевого напротив дома №18.

Отметим, исполнение гарантийных обязательств производится за счет финансовых средств компаний-подрядчиков.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31