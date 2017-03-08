На гарантийном обслуживании подрядчиков в Пскове находится 19 км дорог

В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков находится 19 км дорог, капитально отремонтированных в период с 2013 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, специалисты Управления городского хозяйства ведут регулярный мониторинг состояния отремонтированных участков, выявленные замечания направляются исполнителям работ.

Так, в ходе последнего осмотра было обнаружено нарушение продольного шва на участке улицы Красноармейской от Петровской до М.Горького, аналогичная ситуация на сопряжении улицы Балтийской и Рижского проспекта. В срок до 1 апреля подрядчику поставлена задача устранить ямочность на улице О.Кошевого напротив дома №18.

Отметим, исполнение гарантийных обязательств производится за счет финансовых средств компаний-подрядчиков.

Источник: Псковская Лента Новостей