«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в ПсковеГосударственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великая. Голосование проводилось в группе В Контакте. 10 ноября 2016...36
На гарантийном обслуживании подрядчиков в Пскове находится 19 км дорог
В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков находится 19 км дорог, капитально отремонтированных в период с 2013 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, специалисты Управления городского хозяйства ведут регулярный мониторинг состояния отремонтированных участков, выявленные замечания направляются исполнителям работ.
Так, в ходе последнего осмотра было обнаружено нарушение продольного шва на участке улицы Красноармейской от Петровской до М.Горького, аналогичная ситуация на сопряжении улицы Балтийской и Рижского проспекта. В срок до 1 апреля подрядчику поставлена задача устранить ямочность на улице О.Кошевого напротив дома №18.
Отметим, исполнение гарантийных обязательств производится за счет финансовых средств компаний-подрядчиков.
Источник: Псковская Лента Новостей