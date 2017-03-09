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Управляющие и подрядные организации приступили к уборке песка с улиц Пскова

09.03.2017 16:01 ПЛН, Псков

9 марта управляющие компании Пскова на еженедельном совещании в Управлении городского хозяйства получили рекомендации по уборке песка во дворах многоквартирных домов города. Об этом сообщила пресс-служба органов местного самоуправления.

«До 1 апреля необходимо убрать тот песок, которым зимой проводились противогололедные обработки дворовых территорий. С учетом переменчивой погоды, периодических отрицательных температур управляющие компании продолжают складировать песок во дворах в открытом виде. Во избежание его разлетания при сильном ветре рекомендуем укрыть места хранения», - обратились к коммунальщикам специалисты УГХ.

Поручение по уборке песка с улично-дорожной сети Пскова получили и подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам. При положительных температурах атмосферного воздуха рекомендовано производить очистку лотковой части дорог с вывозом песка и мелкого мусора.

Источник: Псковская Лента Новостей



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