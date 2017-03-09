В Пскове начался ремонт отмеченных на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» участков дорог

В Пскове начался ямочный ремонт наиболее разбитых участков улиц, которые отмечены гражданами на сайте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» как проблемные, сообщили Псковской Ленте Новостей в РИК ОНФ в Псковской области.

На карте псковичи отметили обилие ям на участках дороги на улице Юбилейная, где и начались работы по ямочному ремонту. Улица Юбилейная протяженностью почти 3 км связывает центр города, проходя через район Завеличье, с федеральной трассой «Балтия» и районом Запсковье. Она является оживленной магистралью с плотным движением автотранспорта.

В перечень работ по ликвидации аварийной ямочности на участках дорог в Пскове внесено 16 улиц, большинство из которых жители отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», где каждый житель страны может сообщить о выявленной дорожной проблеме и помочь в ее решении. Ямочный ремонт пройдет также на улицах Советской Армии, Индустриальная, Льва Толстого, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге на интерактивной карте.

«Благодаря проекту Народного фронта у жителей Псковской области появилась возможность заявить об участках дорог, требующих ремонта, а также определить те участки, которые нуждаются в первоочередном решении этой проблемы. Главное, чтобы жители нашей области проявили должную активность и выразили свое мнение на новой интерактивной карте. Создание сайта в этом случае является хорошим помощником для привлечения внимания властей к определению приоритетов в формировании дорожной политики региона», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Псковской области, член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич.

На сайте dorogi-onf.ru граждане могут самостоятельно отметить участки дорог длиной до 5 км ненадлежащего качества или проголосовать за уже внесенные на карту дороги. Списки наиболее остро нуждающихся в ремонте участков дорожного полотна будут направлены в местные администрации для внесения их в планы по ремонту.

Промежуточный этап голосования продлится до мая, второй этап – итоговое голосование планируется провести до сентября 2017 г. Итоги проекта ОНФ будут подведены в конце года. Также активистами Народного фронта будут сформированы рейтинги регионов по учету мнения пользователей проекта и скорости устранения дефектов дорожными службами.

Источник: Псковская Лента Новостей