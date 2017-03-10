Ремонт дорог в Великих Луках начнется на месяц раньше обычного

Асфальтобетонный завод в Великих Луках заработает с 20 марта. Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк. Он рассказал, что с 1 по 10 марта комиссия из представителей УЖКХ и ДСУ провела обследование с целью оценки состояния улично-дорожной сети. В результате выявлены все проблемные места, составлен план ремонта и содержания дорожно-уличной сети на весенний период.

«Часто говорят, что вот, в прошлом году сделали ремонт, а в этом надо опять ремонтировать. Это не так, – заметил Юрий Власюк. – Сейчас у нас в плане ремонта стоят проспект Ленина, проспект Гагарина, улица Вокзальная, где ранее ремонт делался в 2007 году. То есть он простоял 10 лет, это хороший срок. Что касается технологии ремонта, то мы не просто засыпаем ямы асфальтом, а вырезаем участок с ровными краями, продуваем, заполняем горячим асфальтобетоном, поэтому он держится дольше».

Как пояснил Ю. Власюк, обычно асфальтовый завод запускали в конце апреля, но прогноз погоды в этом году позволяет планировать работы уже с 20 марта. «Предусмотрены три вида ремонтов: с использованием БЦМ, с выпиловкой и ремонт локальными картами. От центра будем двигаться к окраинам. На сегодня у нас есть все необходимые материалы: битум, отсев дробления, щебень, минеральный порошок, завод будет поставлять горячий асфальт, так что при благоприятных погодных условиях ремонт дорог в этом году начнем на месяц раньше обычного», – заключил Юрий Власюк.

Источник: Псковская Лента Новостей