www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Ремонт дорог в Великих Луках начнется на месяц раньше обычного

10.03.2017 12:23 ПЛН, Псков

Асфальтобетонный завод в Великих Луках заработает с 20 марта. Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк. Он рассказал, что с 1 по 10 марта комиссия из представителей УЖКХ и ДСУ провела обследование с целью оценки состояния улично-дорожной сети. В результате выявлены все проблемные места, составлен план ремонта и содержания дорожно-уличной сети на весенний период.

«Часто говорят, что вот, в прошлом году сделали ремонт, а в этом надо опять ремонтировать. Это не так, – заметил Юрий Власюк. – Сейчас у нас в плане ремонта стоят проспект Ленина, проспект Гагарина, улица Вокзальная, где ранее ремонт делался в 2007 году. То есть он простоял 10 лет, это хороший срок. Что касается технологии ремонта, то мы не просто засыпаем ямы асфальтом, а вырезаем участок с ровными краями, продуваем, заполняем горячим асфальтобетоном, поэтому он держится дольше».

Как пояснил Ю. Власюк, обычно асфальтовый завод запускали в конце апреля, но прогноз погоды в этом году позволяет планировать работы уже с 20 марта. «Предусмотрены три вида ремонтов: с использованием БЦМ, с выпиловкой и ремонт локальными картами. От центра будем двигаться к окраинам. На сегодня у нас есть все необходимые материалы: битум, отсев дробления, щебень, минеральный порошок, завод будет поставлять горячий асфальт, так что при благоприятных погодных условиях ремонт дорог в этом году начнем на месяц раньше обычного», – заключил Юрий Власюк.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31