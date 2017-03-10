Все ремонты великолукских дорог по гарантийным обязательствам будут выполнены за счет подрядчиков, а не за счет бюджетных средств

Все ремонты великолукских дорог по гарантийным обязательствам будут выполнены за счет подрядчиков, заявил на пресс-конференции и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк. «Мы никогда не забываем о гарантийных обязательствах, которые выполняют наши подрядчики, на ремонт улиц, дворов, тротуаров, - подчеркнул он. - Срок гарантии составляет 4 года. В этом году мы проверили состояние всех дорог, дворов и тротуаров, отремонтированных с 2013 года, по тем, где есть замечания, подрядчикам направлено требование устранить их в течение полутора месяцев за счет собственных средств. То есть на повторный ремонт из городского бюджета не будет потрачено ни копейки, подрядчики проведут работы в счет гарантийных обязательств».

Что касается причин появления ям на дорогах, Юрий Власюк отметил: «Зима в этом году была нестабильная, более ста раз за зиму температура колебалась от плюса к минусу, и это сказалось на состоянии асфальта не только в Великих Луках, но и во всей области. Во многих муниципалитетах пострадали дороги. Тем не менее, всю зиму мы делали ремонт так называемым «зимним асфальтом» - то есть разогревали горелкой смесь из старого асфальта и битума, которую затем рециклером распределяли по ямам. Важно понимать, что это не замена полноценному ремонту - это временная мера, которая позволяет решить проблему до весны, когда уже можно будет провести асфальтирование согласно летней технологии».

Основная причина разрушения асфальта – это микротрещины, которые в результате колебания температур, воздействия дождя и снега постепенно превращаются в ямы. Чтобы бороться не с последствиями, а с причинами, в этом году МУП ДСУ приобретает новую технику – машину для заделки трещин термобитумом. Это позволит предупредить появление ям на начальной стадии. Как сообщил Ю. Власюк, по этой технологии предусмотрен ремонт в общей сложности 1000 погонных метров дорожного полотна.

Источник: Псковская Лента Новостей