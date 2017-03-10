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На улице Дьяконова в Великих Луках появятся три подземных пешеходных перехода

10.03.2017 13:06 ПЛН, Псков

Помимо текущих работ по ремонту и реконструкции дорог и дворов, руководство города Великих Лук стремится развивать город, строить новые крупные инфраструктурные объекты. Помимо строительства путепровода, планируется обустроить и прилегающую территорию, заявил журналистам и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк.

По его словам, предусматривается реконструкция ул. Дьяконова до пр. Ленина, капитальный ремонт перекрестка этих магистралей с расширением дорожного полотна, круговым движением и тремя подземными пешеходными переходами.

«Чтобы максимально реализовать эффективность путепровода, надо убрать светофоры. Ведь когда транспортный поток пойдет в две полосы в каждую сторону, на светофорах будут образовываться пробки и заторы. С устройством же подземных переходов и транспорт, и пешеходы будут двигаться беспрепятственно», – сказал Юрий Власюк, отметив, что вместе с пуском путепровода предполагается также расширение ул. Дьяконова от пр. Ленина до пр. Гагарина.

Что касается подземных переходов, они будут сделаны в соответствии с современными требованиями и доступны для маломобильных групп населения, которые смогут опуститься в переход по специальному эскалатору.

Источник: Псковская Лента Новостей



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