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В этом году в Великих Луках увеличатся объемы ремонтов дорог и дворов

10.03.2017 13:21 ПЛН, Псков

В этом году в Великих Луках увеличатся объемы ремонтов дорог и дворов. Об этом рассказал журналистам и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре Юрий Власюк. Так, если в 2016 году с применением БЦМ было отремонтировано 1225 кв. м асфальтобетонного покрытия, то в 2017 году - 2000 кв. м. Метраж ямочного ремонта с опиловкой в 2016 году составил 2000 кв. м, в 2017 году - 2500 кв.м. Кроме того, в этом году с применением фрезерования будут отремонтированы еще 8000 кв.м дорожного полотна.

Предусмотрен текущий ремонт пр. Гагарина от ул. Зверева до автовокзала, здесь будет проведено фрезерование старого полотна с последующим укладыванием нового асфальта. Как пояснил Юрий Власюк, ранее этот участок был отремонтирован в 2007 году, то есть ямочный ремонт продержался почти 10 лет. Также в первостепенных планах - аналогичный ремонт ул. Вокзальной от пр. Гагарина до кольца на ул. Гражданской и ремонт пр. Октябрьского от пр. Ленина до пр. Гагарина (район Смоленского рынка).

Кроме того, в этом году будет проведен капитальный ремонт тротуара по ул. Новосокольнической в сторону молочного комбината. Здесь, помимо обустройства пешеходной части, будет установлено барьерное ограждение для безопасности людей.

Значительно увеличатся и объемы ремонтов дворов: если в 2016 году было отремонтировано 37 дворов и въездов, в этом году планируется отремонтировать 55 дворов. Как отметил Ю. Власюк, в эту работу активно включились общественные советники главы города.

«Глава города Николай Николаевич Козловский, депутаты городской Думы ставят перед администрацией задачу эффективного ремонта дорог и дворов, и мы будем планомерно вести эту работу. В этом году выйдем на ремонты на месяц раньше обычного», – заключил и.о. первого заместителя главы администрации города по инфраструктуре.

Источник: Псковская Лента Новостей



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