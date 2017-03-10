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Александр Кузнецов призвал городские власти предотвратить транспортный коллапс во время ремонта улиц в Пскове

10.03.2017 14:33 ПЛН, Псков

Вице-губернатор Александр Кузнецов призвал городские власти предотвратить транспортный коллапс во время ремонта улиц в Пскове. Об этом он заявил на совещании под председательством губернатор Псковской области Андрея Турчака, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что в план ремонта дорог в Пскове входят 23 участка. «Начав работы хотя бы на половине улиц, мы ставим жителей Пскова в серьезные рамки, создаем транспортный коллапс», - отметил он и призвал городские власти детально проработать очередность работ и логистику.

Общественность Александр Кузнецов призвал принять активное участие в процессе.

Также он поручил городским властям проанализировать все гарантийные обязательства и привлечь подрядчиков к ответственности, если есть повод. Кроме того, он попросил не забывать о мероприятиях по безопасности дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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