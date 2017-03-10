Ремонтировать дороги в Пскове планируют в ночное время

Ремонтировать дороги в Пскове планируют в ночное время. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением на совещании под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака выступил начальник областной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов.

Он подчеркнул, что, как только ремонтные работы дорог в Пскове начнутся, ГИБДД привлечет все силы и средства для организации дорожного движения. «В приоритете - ночные работы», - подчеркнул Анатолий Ефимов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак согласился с тем, что перед подрядчиками при заключении контракта нужно ставить условие преимущественно ночных работ.

Источник: Псковская Лента Новостей