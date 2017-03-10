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Ремонтировать дороги в Пскове планируют в ночное время
10.03.2017 15:08 ПЛН, Псков
Ремонтировать дороги в Пскове планируют в ночное время. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким предложением на совещании под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака выступил начальник областной Госавтоинспекции Анатолий Ефимов.
Он подчеркнул, что, как только ремонтные работы дорог в Пскове начнутся, ГИБДД привлечет все силы и средства для организации дорожного движения. «В приоритете - ночные работы», - подчеркнул Анатолий Ефимов.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак согласился с тем, что перед подрядчиками при заключении контракта нужно ставить условие преимущественно ночных работ.
Источник: Псковская Лента Новостей
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