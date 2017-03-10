Андрей Турчак о некачественном ямочном ремонте в Пскове: Такого быть не должно

«В первую очередь нужно сделать то, что горит, что беспокоит людей: не только автомобилистов, но и пешеходов», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании 10 марта, комментируя план ремонта улиц Пскова на 2017 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он призвал план ремонта доработать в ближайшее время, внести в него предложения общественности, и уже 17 марта утвердить.

Представители движения «Убитые дороги» обратили внимание на качество производимого в Пскове ямочного ремонта и нарушение технологии при его производстве. «Такого быть не должно. Мы так никогда не делали», - согласился глава региона, обращаясь к главе городской администрации Игорю Калашникову.

Источник: Псковская Лента Новостей