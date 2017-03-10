www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Андрей Турчак о некачественном ямочном ремонте в Пскове: Такого быть не должно

10.03.2017 15:16 ПЛН, Псков

«В первую очередь нужно сделать то, что горит, что беспокоит людей: не только автомобилистов, но и пешеходов», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании 10 марта, комментируя план ремонта улиц Пскова на 2017 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он призвал план ремонта доработать в ближайшее время, внести в него предложения общественности, и уже 17 марта утвердить.

Представители движения «Убитые дороги» обратили внимание на качество производимого в Пскове ямочного ремонта и нарушение технологии при его производстве. «Такого быть не должно. Мы так никогда не делали», - согласился глава региона, обращаясь к главе городской администрации Игорю Калашникову.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 13 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31