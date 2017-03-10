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Андрей Турчак о некачественном ямочном ремонте в Пскове: Такого быть не должно
10.03.2017 15:16 ПЛН, Псков
«В первую очередь нужно сделать то, что горит, что беспокоит людей: не только автомобилистов, но и пешеходов», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании 10 марта, комментируя план ремонта улиц Пскова на 2017 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он призвал план ремонта доработать в ближайшее время, внести в него предложения общественности, и уже 17 марта утвердить.
Представители движения «Убитые дороги» обратили внимание на качество производимого в Пскове ямочного ремонта и нарушение технологии при его производстве. «Такого быть не должно. Мы так никогда не делали», - согласился глава региона, обращаясь к главе городской администрации Игорю Калашникову.
Источник: Псковская Лента Новостей
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