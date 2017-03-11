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Жительница Великолукского района вынуждена была целую неделю носить на руках 6-летнего ребенка из-за бездорожья. ФОТО

12.03.2017 16:26 ПЛН, Псков

На дорогу, по которой «ни проехать, ни пройти», пожаловалась жительница Великолукского района. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте губернатора Псковской области turchak.ru.

«Состояние дороги между деревнями Алексино - Рыжково (800 м) Лычевской волости Великолукского района всегда было неудовлетворительным. Мы, жители деревни Рыжково, каждый год обиваем пороги администрации района с просьбой о ремонте данного участка дороги, и в ответ получаем одни обещания», - говорится в жалобе.

«На сегодняшний день по дороге не только не проехать, но и не пройти пешком, вязнешь по колено в грязи. В деревне проживает не так уж много жителей, но и нам надо пробираться на работу, в школу, детский сад. У меня ребенок-инвалид, целую неделю мне приходилось носить на руках 6-летнего ребенка, чтобы попасть в ДГБ, где мы проходили лечение», - рассказала великолучанка.   

Источник: Псковская Лента Новостей



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