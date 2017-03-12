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Автомобилисты Великих Лук: Надеемся, что сработаемся с властями и вместе приведем дороги города в должное состояние

13.03.2017 10:57 ПЛН, Псков

Власти Великих Лук поддержали инициативу автомобилистов о внедрении практики общественного контроля за ремонтом дорог в городе.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей автор петиции «Требуем ремонта дорог в городе Великие Луки», один из создателей сообщества в соцсети «Dorogi.net Великие Луки» Станислав Осовский, теперь автомобилисты города вместе с заказчиком работ и представителями общественности города будут отслеживать ход ремонта дорог и дворовых территорий на всех его стадиях.

«Мы будем собираться раз в неделю, чтобы анализировать итоги проделанной работы, считать победы, а также выявлять ошибки и искать пути их решения», – подчеркнул великолукский автомобилист. «После встречи с представителями администрации Великих Лук стало ясно, что городские власти тоже нацелены на положительный результат в вопросе улучшения качества дорог. Надеюсь, что мы сработаемся и вместе приведем дороги в должное состояние», – добавил Станислав.

Напомним, что ранее автомобилисты города написали петицию «Требуем ремонта дорог в городе Великие Луки», которая на сегодняшний день набрала около 2100 подписей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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