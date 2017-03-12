С сегодняшнего дня введено ограничение движения для большегрузов по дорогам Псковской области

С 13 марта по 13 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства, сообщает Государственный комитет Псковской области по транспорту.

Приказ о введении временного ограничения движения размещен на сайте Государственного комитета Псковской области транспорту>>>

Получить специальное разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов можно по адресу: г. Псков, ул. Госпитальная, 7-а, кабинет 110, тел. (8112) 298-813.

Источник: Псковская Лента Новостей