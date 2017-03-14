Закрывая острые углы - Псков на пороге большого дорожного сезона

До 17 марта в Пскове должен быть утвержден план ремонта улиц на 2017 год. План этот, в который вошли 23 участка дорог - 15 улиц и 4 моста - на совещании 10 марта был презентован губернатору Псковской области Андрею Турчаку и общественности. «Мы находимся в преддверии большого дорожного сезон», - сказал тогда глава региона и поручил еще раз детально план проработать, проверить, внести коррективы, если потребуется, чтобы через неделю утвердить. Стоимость ремонтных работ - практически 268 млн рублей. Управление городского хозяйства администрации Пскова на этой неделе проводит большую работу по «ревизии» всех предложений и их утверждению.

Сегодня, 15 марта, к этой работе подключился глава Пскова Иван Цецерский. В совместном с журналистами рейде его сопровождал заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов. «Губернатором поставлена задача кроме того плана, который мы уже представили, оценить другие территории нашего города, которые может быть не были учтены в этом плане. Если потребуется, администрация области сможет дополнительно поддержать нас финансово, чтобы острые участки дорог нашего города закрыть полностью. Конечно, работа идет в рамках подготовки города к Ганзейским дням 2019 года. Сегодняшний год очень показателен: когда нужно побыстрее выделить большие объемы финансовых средств с тем, чтобы максимальное количество улиц, которые отслужили 8 и более лет, попали в план благоустройства», - подчеркнул Иван Цецерский.

Первым пунктом назначения стал перекресток улицы Советской и Детской, у банка «Славия». Сейчас на улице Детской в рамках проекта по созданию туркластера «Псковский» и реконструкции улицы Калинина продолжаются ремонтные работы. «Треугольник» у банка будет сделан в рамках этих работ, пообещал Дмитрий Таратынов. Тротуар на пересечении улиц Калинина и Детской, добавил он, будет уложен с учетом проекта «Доступная среда» для комфорта маломобильных групп населения, велосипедистов и мам с колясками.

Также Иван Цецерский прошелся по обновленной улице Калинина. Ремонтные работы там полностью завершены. Причем, на этой улице не только появилось несколько слоев новенького асфальта, но и переложены все инженерные сети. «Порой люди нас ругали: положили асфальт, а потом разрывается труба, начинаем перекладывать заново. Сейчас изношенных сетей под асфальтом нет», - подчеркнул глава города. Он также обратил внимание на доступность среды, которая постепенно появляется в Пскове. «Мы учитываем это при реализации каждого проекта. Это приоритет №1», - заверил градоначальник.

Иван Цецерский обратил внимание журналистов на то, что в рамках реконструкции улицы Калинина будут отремонтированы и примыкающие к ней улицы Детская и Георгиевская, также большие работы ждут улицу Свердлова. Кроме того, добавил Дмитрий Таратынов, улицы Георгиевская, Калинина и Советская войдут в план проектирования на 2018 год для проведения капитальных ремонтных работ (фасады, кровля и инженерные сети).

Сделав почетный круг на площади Победы, на которую губернатор Псковской области Андрей Турчак просил власти обратить особое внимание, глава города и замначальника УГХ направились к улице Яна Райниса. Здесь в 2017 году планируется устройство тротуара от Дамбы, то есть улицы Юбилейной, до автобусной остановки. Тротуар появится лишь по одной стороне, правой, если ехать от Дамбы. Он будет как раз врезан в тротуар на Юбилейной, который сейчас нелепо обрывается. Из-за того, что домовладельцы на Яна Райниса не захотели уступить ни 1 см своей земли, дорожная ось в месте обустройства тротуара будет слегка сдвинута вправо по направлению к Дамбе.

Сейчас на улице Яна Райниса ведутся первоочередные противоаварийные ремонтные работы по подсыпке ям щебнем. Бригада выехала на это место после обращения граждан в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова.

Иван Цецерский поспешил предвосхитить вопросы журналистов и их успокоить - это лишь первый этап ремонтных работ. Когда позволят погодные условия, щебень из ям будет вычищен, участок обработан и залит новый асфальт. «Нужно просто неделю-две подождать», - заметил глава города. Асфальтовое покрытие на этой улице в 2017 году менять не планируют, поскольку ремонт был проведен не так давно.

Глобальные работы как раз запланированы на пересечении улиц Шестака и Достовалова. Дороги там сейчас просто нет.

В 2017 году на ее обустройство, покрытие асфальтом, установку поребриков, устройство ливневой канализации планируют потратить 12 млн рублей. Будут сделаны 1100 метров дороги. «Будет изготовлена конструкция всей дороги, в том числе ливневая канализация», - уточнил Дмитрий Таратынов. Иван Цецерский предложил решить вопрос «с военными», чтобы они «позаботились и свои участки тоже заделали».

«А что это за цыганский табор? Что за шалманы?» - поинтересовался глава Пскова, указывая на гаражи, стройно обрамляющие практически отсутствующую пока дорогу. Замначальника УГХ подчеркнул, что все гаражи, владельцы которых не имеют разрешений на их установку, будут при проведении ремонтных работ снесены. По закону, заметил Дмитрий Таратынов, каждый гараж должен иметь свой идентификационный номер, но таковых на строениях он не обнаружил.

Подводя итог сегодняшней работе, глава Пскова признался, что один участок дороги, ранее не учтенный в плане, он сегодня для себя все же отметил. Это часть улицы Юбилейной от улицы Генерала Маргелова до Рижского проспекта, которая имеет массу нареканий как со стороны автовладельцев, так и со стороны городских властей. «Тем более, что улица Юбилейная сегодня несет на себе нагрузку как федеральная трасса. Мы еще только строим объездную дорогу, а улица Юбилейная является транзитной», - отметил он.

Иван Цецерский напомнил, что составлен план ремонта улиц Пскова, в который вошли 23 объекта. «Предварительно он уже согласован. Наверняка, он будет дополнен, но ничего убираться не должно. Все отрезки дорог требуют капитального ремонта», - заявил он.

Глава города подчеркнул, что, не дожидаясь поступления финансовых средств в городской бюджет, администрация Пскова уже приступила к выработке конкурсных заданий для проведения ремонтных работ. Около 8 заданий уже проходят согласование.

Градоначальник также напомнил, что в городе есть ряд дорог, которые были отремонтированы 4-5 лет назад, на них еще распространяются гарантийные обязательства. УГХ сейчас выставляет соответствующие предписания в адрес подрядных организаций с тем, чтобы в кратчайшие сроки дороги были по гарантии, то есть бесплатно, отремонтированы. Например, отрезок от Рижского проспекта до моста Александра Невского и сам мост. «Нужно немедленно приводить его в нормативное состояние», - заметил Иван Цецерский.

Есть еще один участок, который не вошел в план ремонта, но требует вмешательства, уверен глава Пскова, - это дорога от Кузнецкого моста до улиц Индустриальной и Инженерной. Ямочным ремонтом, убежден он, проблемы там не решить, «нужна сплошная полоса асфальтового покрытия».

Ремонтные работы в Пскове планируют начать уже в июне с тем, чтобы в сентябре, в крайнем случае в октябре, завершить. По поручению губернатора Андрея Турчака ремонтировать дороги в Пскове будут круглые сутки. По мнению Ивана Цецерского, для того, чтобы подготовить город к Ганзе, финансирование на ремонт улично-дорожной сети в 2018 году должно быть увеличено вдвое. Иными словами, городу нужно еще 0,5 млрд рублей, чтобы зацвести. Вопрос поставлен перед вице-премьером Ольгой Голодец. «Иначе нам всю улично-дорожную сеть и дворовые территории до Ганзы не сделать. А мы хотим, чтобы псковичи увидели город совсем другим», - признался глава Пскова.

Светлана Аванесова

Источник: Псковская Лента Новостей