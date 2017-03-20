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«Псковавтодор» запустил асфальтобетонный завод для заделки ям
20.03.2017 22:34 ПЛН, Псков
«Псковавтодор» устраняет ямочность. Как сообщает на своей официальной странице В Контакте Государственный комитет Псковской области по транспорту, с наступлением положительных температур с 20 марта 2017 года ГБУ ПО «Псковавтодор» запустил асфальтобетонный завод для выполнения работ по заделке ямочности горячей асфальтобетонной смесью.
Источник: Псковская Лента Новостей
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