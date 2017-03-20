Жижа и грязь по колено - псковичка из микрорайона Соколицы пожаловалась губернатору на отсутствие дороги

Псковичка, проживающая на ул. Капитана Руднева, 5 в микрорайоне Соколицы, обратилась на сайт губернатора Псковской области Андрея Турчака с жалобой на отсутствие дороги.

«П омогите, пожалуйста, с дорогой. У нас ее нет совсем, нет твердого дорожного покрытия. Об асфальте я уж не говорю. Жижа и грязь по колено. Машины застревают в этой грязи», - написала пользователь turchak.ru.

Псковичка пояснила, что ее сыну 12 лет. Ежедневно ему нужно добираться из школы и обратно. Женщина переживает, что в случае ее болезни ребенок просто не дойдет до учебного учреждения. «Я на машине сегодня просто утонула!» - поделилась она.

Источник: Псковская Лента Новостей