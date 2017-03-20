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20:31 Жижа и грязь по колено - псковичка из микрорайона Соколицы пожаловалась губернатору на отсутствие дороги3
Жижа и грязь по колено - псковичка из микрорайона Соколицы пожаловалась губернатору на отсутствие дороги
21.03.2017 20:31 ПЛН, Псков
Псковичка, проживающая на ул. Капитана Руднева, 5 в микрорайоне Соколицы, обратилась на сайт губернатора Псковской области Андрея Турчака с жалобой на отсутствие дороги.
«Помогите, пожалуйста, с дорогой. У нас ее нет совсем, нет твердого дорожного покрытия. Об асфальте я уж не говорю. Жижа и грязь по колено. Машины застревают в этой грязи», - написала пользователь turchak.ru.
Псковичка пояснила, что ее сыну 12 лет. Ежедневно ему нужно добираться из школы и обратно. Женщина переживает, что в случае ее болезни ребенок просто не дойдет до учебного учреждения. «Я на машине сегодня просто утонула!» - поделилась она.
Источник: Псковская Лента Новостей
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