www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Трезвый город Трезвый город Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Жижа и грязь по колено - псковичка из микрорайона Соколицы пожаловалась губернатору на отсутствие дороги

21.03.2017 20:31 ПЛН, Псков

Псковичка, проживающая на ул. Капитана Руднева, 5 в микрорайоне Соколицы, обратилась на сайт губернатора Псковской области Андрея Турчака с жалобой на отсутствие дороги.

«Помогите, пожалуйста, с дорогой. У нас ее нет совсем, нет твердого дорожного покрытия. Об асфальте я уж не говорю. Жижа и грязь по колено. Машины застревают в этой грязи», - написала пользователь turchak.ru.

Псковичка пояснила, что ее сыну 12 лет. Ежедневно ему нужно добираться из школы и обратно. Женщина переживает, что в случае ее болезни ребенок просто не дойдет до учебного учреждения. «Я на машине сегодня просто утонула!» - поделилась она.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31