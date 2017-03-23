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Капитальный ремонт участка автодороги Петербург - Псков проведут в Псковской области

24.03.2017 14:35 ПЛН, Псков

«Севзапуправтодор» объявил аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения: капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, км 178+878 - км 202+000, Псковская область, протяженностью 23,125 км, с выполнением работ по разработке рабочей документации. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

В перечень работ, среди прочего, входят демонтаж путепровода на км 178+950, переустройство опор освещения и линий связи.

Аукцион состоится 24 апреля. Окончание работ – 16 ноября 2018 года

Начальная (максимальная) цена контракта 850 млн 159 тыс. 376,00 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации.

Гарантийный срок составит:

·         Искусственные сооружения 6 лет

·         Земляное полотно 8 лет

·         Основание дорожной одежды 8 лет

·         Нижний слой покрытия 6 лет

·         Укрепление обочины                2 года

·         Верхний слой покрытия 4 года

·         Барьерное ограждение (оцинкованное покрытие) 7 лет

·         Бортовой камень 5 лет

·         Дорожные знаки 7 лет

·         Автобусные павильоны 5 лет

·         Разметка дорожная термопластиком  1 год

Источник: Псковская Лента Новостей



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