На Киевском тупике в Великих Луках размыло асфальт. ФОТО

На сайте губернатора Псковской области появилась жалоба на ужасное состояние дороги в г. Великие Луки.

По информации гражданина, как и в прошлые годы, вновь размыло дорогу от остановки общественного транспорта по улице Киевский тупик - переулок Весенний, более того, этой весной размыло и асфальт, уложенный три года назад, от поворота с улицы Щорса до этой остановки.

Также гражданин подчеркивает, что несколько лет он неоднократно обращался с проблемой состояния указанного участка дороги, на что неоднократно получал ответы с обещаниями произвести его ремонт то в 2014 году, то в 2017-2018 с разработкой проекта на благоустройство улицы Киевский тупик в 2016 году.

В связи с этим местный житель интересуется, был ли разработан проект и ожидать ли его реализации в этом или следующем году.

Источник: Псковская Лента Новостей