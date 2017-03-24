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Алексей Захаров извинился перед псковичами за плохие дороги и поблагодарил за терпение и понимание

27.03.2017 11:44 ПЛН, Псков

Начальник УГХ администрации Пскова Алексей Захаров извинился перед псковичами за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои извинения он принес в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта.

«Мы приносим свои извинения и благодарим за терпение и понимание», - сказал он.

Алексей Захаров рассказал, что в Пскове всего 364,5 км дорог общего пользования, в том числе 288 км - с асфальтовым покрытием. С 2011 года ремонт разного характера проводился на 12% дорог города, 20 км дорог еще находятся на гарантийном обслуживании.

Начальник УГХ познакомил местных парламентариев с планом ремонта городских дорог на 2017 год, который был утвержден ранее на совещании с губернатором.

Источник: Псковская Лента Новостей



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