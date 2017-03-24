Закрывая острые углы - Псков на пороге большого дорожного сезонаДо 17 марта в Пскове должен быть утвержден план ремонта улиц на 2017 год. План этот, в который вошли 23 участка дорог - 15 улиц и...40
Алексей Захаров извинился перед псковичами за плохие дороги и поблагодарил за терпение и понимание
Начальник УГХ администрации Пскова Алексей Захаров извинился перед псковичами за ненадлежащее состояние улично-дорожной сети. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои извинения он принес в ходе очередной сессии Псковской городской Думы 27 марта.
«Мы приносим свои извинения и благодарим за терпение и понимание», - сказал он.
Алексей Захаров рассказал, что в Пскове всего 364,5 км дорог общего пользования, в том числе 288 км - с асфальтовым покрытием. С 2011 года ремонт разного характера проводился на 12% дорог города, 20 км дорог еще находятся на гарантийном обслуживании.
Начальник УГХ познакомил местных парламентариев с планом ремонта городских дорог на 2017 год, который был утвержден ранее на совещании с губернатором.
Источник: Псковская Лента Новостей