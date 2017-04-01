Более 8 тысяч км «убитых» дорог выявили участники проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»

На карту «убитых» дорог проекта Общероссийского народного фронта добавлено 7487 проблемных участков дорог по всей стране – это более 8 тыс. км убитых дорог, которые требуют первоочередного ремонта. Всего за их ремонт проголосовали более 75 тыс. человек. Такие данные были озвучены во время презентация проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Проект Народного фронта призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики в регионах. Важная задача проекта – нацелить органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы учитывать мнение граждан.

На начальном этапе реализации проекта ОНФ главным инструментом является сайт, нацеленный на выявление приоритетных дорог для проведения ремонта. На сайте граждане могут вносить на интерактивную карту в режиме реального времени плохую дорогу или дорогу с некачественным ремонтом. Затем на сайте происходит голосование, и по его результатам создаются «народные рейтинги». В конце 2017 г. эти рейтинги будут сформированы для учета мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Васильев отметил также, что уже разрабатывается мобильное приложение для сигналов граждан о дорожных дефектах.

«Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте, а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как можно дольше. Наш проект сейчас – это не поиск и устранение ям, а составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному проведению ремонта», – подчеркнул Васильев и добавил: «Чем больше людей подключатся к проекту ОНФ, тем лучше будет осуществлен контроль за расходом денежных средств регионов на ремонт дорог».

«Результаты нашего проекта – это дороги, которые будут отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную инспекцию по всей стране, и чиновники реагируют по-разному: некоторые принимают во внимание критику, а некоторые – нет», – отметил эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналисты-представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство из них – лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443 региональных журналиста – почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.

Источник: Псковская Лента Новостей