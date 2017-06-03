Псковичка просит губернатора Андрея Турчака провести ремонт дороги улиц Гремячая и Аллейная

Псковичка Ольга Анохина просит губернатора Андрея Турчака провести ремонт дороги улиц Гремячая и Аллейная в Пскове. Соответствующее обращение опубликовано на сайте turchak.ru

«В 2016 году был выполнен частично «ямочный» ремонт указанных дорог. Вся площадь оставшегося асфальтового покрытия была засыпана щебнем. От проезжающего транспорта известковая пыль стоит столбом. Все растения и постройки покрыты толстым слоем известковой пыли. На улице невозможно дышать. Пыль на зубах и в легких. И это центр города, его историческая часть, любимая зона отдыха горожан», - говорится в обращении.

«В 2015 году (письмо № М-177 от 07.05.2015 г.) Управление городского хозяйства администрации города Пскова обещало включить в план капитального ремонта ремонт дорожного покрытия указанных улиц и выполнить сам ремонт. Но в список улиц, подлежащих ремонту, улицы Аллейная и Гремячая не входят.

Убедительно прошу вас принять экстренные меры по ремонту улиц Гремячая и Аллейная в ближайшее время», - просит автор обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей