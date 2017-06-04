«Экономический» комитет поддержал финансирование наказа избирателей об асфальтировании дороги на улице Пограничной в Великих Луках

Депутаты из «экономического» комитета Псковского областного Собрания поддержали финансирование наказа избирателей об асфальтировании дороги на улице Пограничной в Великих Луках.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 5 июня на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента рассмотрены наказы избирателей от депутатов-единороссов Всеволода Козловского и Виктора Остренко.

В Великих Луках к двум пятиэтажным домам на улице Пограничной проходит единственная дорога, ее размывает. Необходимо обувать резиновые сапоги, чтобы добраться до автобусной остановки. Заасфальтировать надо 200-250 метров дороги. В ответ на обращение в органы муниципальной власти получен отказ. Всеволод Козловский пояснил, что впоследствии обращение было адресовано к заместителю губернатора Александру Кузнецову, но он опять передал его в органы муниципальной власти.

Виктор Остренко сообщил о просьбе по газификации деревни Рубцово, которая примыкает к поселку Палкино. Газификация в населенном пункте планировалась еще в 2009 году. После были приняты решения о проведении проектно-изыскательских работ в 2017 году, на 2018 год запланированы земляные работы и монтаж линии.

Депутаты поддержали оба наказа. В дальнейшем они будут переданы в бюджетный комитет и снова будут рассмотрены во время подготовки бюджета на 2018 год.

Источник: Псковская Лента Новостей